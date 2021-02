Landelijke lijsttrekkers bij Omrop Fryslân

FRYSLAN - Een groot aantal landelijke lijsttrekkers zal de komende weken aanschuiven in een extra lange editie van It Polytburo, het politieke programma van Omrop Fryslân.

De lijsttrekkers Lilianne Ploumen (PvdA), Wopke Hoekstra (CDA), Mark Rutte (VVD), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en Kees van der Staaij (SGP) hebben hun medewerking toegezegd. Komende vrijdag, 12 februari, zit Lilian Marijnissen van de SP als eerste lijsttrekker aan de tafel van It Polytburo.

Omrop Fryslân vindt het belangrijk dat in deze tijd met alle beperkingen vanwege de coronacrisis, de lijsttrekkers de kans krijgen toch hun standpunt in de provincie naar voren te brengen. "Campagne voeren op locatie is bijna niet mogelijk en daarom hebben wij de lijsttrekkers aangeboden om aan te schuiven in een extra lange editie van It Polytburo. Veel lijsttrekkers zijn daarop ingegaan en hebben hun komst bevestigd", zo vertelt Sybren Terpstra, eindredacteur van It Polytburo.

Iedere vrijdag en incidenteel ook op donderdag te zien

Tot en met 12 maart zit elke week een lijsttrekker bij It Polytburo aan tafel. De langere editie van het programma is op vrijdag te zien vanaf 17.15 uur. Incidenteel zullen er extra uitzendingen van het politieke programma op donderdag worden uitgezonden. It Polytburo wordt gepresenteerd door Andries Bakker en Eric Ennema.

Friese kamerkandidaten en meer verkiezingsnieuws

Friese kamerkandidaten voor de verkiezingen komen natuurlijk ook aan het woord bij Omrop Fryslân. Een flink aantal van hen is te gast bij het nieuwsforum van het radioprogramma Buro de Vries dat elke zondag te horen is. Dat en meer (Fries) verkiezingsnieuws is de komende weken volop te volgen via de media van Omrop Fryslân. Met ook online verhalen naar aanleiding van de gesprekken in It Polytburo en andere actuele onderwerpen.