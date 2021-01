Kabinet valt door toeslagenaffaire

FRYSLAN - Het kabinet Rutte III is gevallen vanwege de toeslagenaffaire, waarbij duizenden mensen een toeslag voor kinderopvang moesten terugbetalen en als fraudeur werden gezien, terwijl ze dat niet zijn.

Ook in Fryslân zijn slachtoffers. Premier Mark Rutte biedt de koning het ontslag van zijn kabinet aan, twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het zat er al enige tijd aan te komen, maar vrijdag is het definitieve besluit genomen in de ministerraad.

In Nederland zijn veel ouders onterecht aangemerkt als fraudeur en daardoor in de problemen gekomen. Een maand geleden bracht een commissie een hard rapport uit: ministers, ambtenaren, rechters en de Tweede Kamer hebben niet goed gehandeld. Door af te treden, trekt het kabinet het boetekleed aan. Het kabinet zal nu demissionair verder. De val van het kabinet heeft dan ook geen gevolgen voor de bestrijding van de coronacrisis.