INGEZONDEN; Brief van de Friese bestuurders aan de ondernemers:,, het is nog te vroeg om alles weer mogelijk te maken''

En zo zitten we nu in een fase die misschien wel de meest ingewikkelde van de hele coronacrisis is.

Vanuit gezondheidsperspectief is er weinig ruimte voor versoepeling, maar vanuit sociaal-maatschappelijk en economisch oogpunt is daar juist heel veel behoefte aan. We willen weer naar het werk of naar school, naar het theater, lekker een terrasje kunnen pakken of winkelen op zaterdag.

Ondernemers willen hun deuren weer kunnen openen. We willen het leven weer oppakken. En

ondertussen gaat het versoepelen van de maatregelen met kleine behoedzame stapjes. We horen van

u als ondernemers: het is te weinig, te laat, te onduidelijk. Wat is nog het perspectief, waar blijft de stip

aan de horizon?



En wij begrijpen uw zorgen en teleurstelling. Ogenschijnlijk lijkt het misschien goed te gaan; toch

schuilt er onder de oppervlakte veel onuitgesproken leed. Sommige bedrijven zijn al sinds maart vorig

jaar zonder onderbreking gesloten. Bij velen van u is het spaargeld op, hebt u uw pensioengeld

aangesproken en sommigen van u grijpen naar laatste reddingsboeien, zoals uw eigen huis verkopen,

de zaak verpanden of het bedrijf beëindigen. Friese ondernemers zijn trotse, hardwerkende mannen en

vrouwen. Om dan te moeten erkennen dat je het niet meer redt, daar loop je niet snel mee te koop.



Tegelijkertijd zien we ook de onweerlegbare feiten van de weer toenemende besmettingscijfers. We

hebben in het najaar gezien hoe snel het kan gaan. Dan lopen de IC’s vol en kunnen ook mensen met

andere ernstige aandoeningen niet meer worden geholpen. We mogen het elkaar niet aandoen dat we

daar weer in terecht komen. En met de besmettelijke Britse variant om ons heen, is dat geen

ondenkbaar scenario. Terwijl we met het ene been langzaam maar zeker uit het coronamoeras

stappen, staan we er met het andere nog midden in. Daarom is het nog te vroeg om alles weer

mogelijk te maken.



Dat betekent echter niet dat wij, als Friese bestuurders, nu stil zitten. Samen met bestuurders van

andere provincies vragen we nadrukkelijk aandacht voor u, de ondernemers. U bent onmisbaar voor

een vitale mienskip, aantrekkelijke binnensteden en dorpen en een rijk verenigingsleven. Als

gemeenten doen we alles om u tegemoet te komen en een vliegende start mogelijk te maken voor als

er straks weer meer kan en mag. En met de Friese brancheorganisaties kijken we wat wél mogelijk is en zoeken we naar creatieve oplossingen. Zodra de besmettingscijfers afnemen en de regels dat toestaan willen we er meteen voor gaan. We roepen alle Friezen op om u te steunen door lokaal te kopen.



We gaan een aantal spannende weken tegemoet. Het wordt ongetwijfeld nog een hobbelige weg naar

de zomer. Maar met het doorzettingsvermogen dat Friezen kenmerkt komen we hier samen met u

doorheen en laten we de crisis achter ons. Daar geloven we in!



Sybrand Buma, burgemeester Leeuwarden en voorzitter Veiligheidsregio Fryslân

Luzette Kroon, dijkgraaf Wetterskip Fryslân

Klaas Agricola, burgemeester Dantumadiel

Oebele Brouwer, burgemeester Achtkarspelen

Jannewietske de Vries, burgemeester Súdwest Fryslân

Jeroen Gebben, burgemeester Tytsjerksteradiel

Johannes Kramer, burgemeester Noardeast-Fryslân

Harry Oosterman, burgemeester Ooststellingwerf

Jan Rijpstra, burgemeester Smallingerland

Tineke Schokker, burgemeester Vlieland

Roel Sluiter, burgemeester Harlingen

Leo Pieter Stoel, burgemeester Ameland

André van de Nadort, burgemeester Weststellingwerf

Caroline van de Pol, burgemeester Terschelling

Tjeerd van der Zwan, burgemeester Heerenveen

Ineke van Gent, burgemeester Schiermonnikoog

Ellen van Selm, burgemeester Opsterland

Fred Veenstra, burgemeester De Fryske Marren

Marga Waanders, burgemeester Waadhoeke