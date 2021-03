Handenschuddende Thierry Baudet op veemarktterrein in Sneek

SNEEK- Van tevoren was aangekondigd dat Henk Bleker z’n Forum voor Democratie coming-out tijdens de verkiezingscampagne in Sneek zou doen. Wie er ook kwam op het oude Sneker veemarktterrein, de voormalige CDA’er Henk Bleker niet. “Miskyn komt er fannemiddei noch yn Ljouwert”, vertelde FvD-kandidate voor de Tweede Kamer Nynke Koopmans na afloop van de manifestatie. Er kwamen zo’n 200 à 250 mensen op het Thierry Baudet circus af.

Aan het einde van de bijeenkomst riep Baudet nog maar weer eens door de microfoon dat iedereen toch echt wel de anderhalve meter afstand in acht moest nemen. Kort voor de oproep had de leider van Forum voor Democratie zelf nog handen geschud vanaf het podium waar hij een tirade hield tegen “de stupide coronaregels’.

Het publiek joelde en klapte en nam gedurende de toespraak zeker geen anderhalve meter afstand. Politie en Handhaving waren aanwezig maar grepen niet in. Een speciaal vak waar anti-Baudet aanhangers mochten staan om een tegendemonstratie te houden bleef leeg.

Wybren van Haga

Naast Thierry Baudet beklom ook Wybren van Haga het mobiele podium en hij vond het een eer om als zoon van een Friese vader in Sneek te staan. “Overigens heb ik ook een Britse variant, want mijn moeder komt uit Engeland.”

De echte Friese kanidaten, Nynke Koopmans uit Tytstsjerk en Erwin Jousma uit Noard East Fryslân, begonnen hun speech in het Fries maar gingen al rap over in het Nederlands. Koopmans sprak er schande van dat ook dit jaar het skûtsjesilen weer dreigt te worden afgelast. En als het aan Koopmans ligt gaat de Sneekweek dit jaar echt wel door, tenminste als haar partij aan de macht komt. Johan Talsma die net als Nynke Koopmans de gelegenheid kreeg om het Sneker publiek toe te spreken deed ook een belofte bij winst van zijn partij. “Met een snijbrander langs alle windmolens in Friesland.” Weer klonk gejuich.

Na Jinek kan ik er weer tegen…

Aan het einde van de bijeenkomst vol van Forum van Democratie-retoriek sloeg Baudet z’n stem over toen hij de aanwezigen bedankte voor hun komst en steun. “Na het optreden bij Jinek gisteravond kan ik er weer tegenaan. Jullie hebben mij weer een boost gegeven. Dank ervoor!”

En op ging de caravaan richting Leeuwarden, maar niet nadat er de nodige foto’s samen met z’n fans waren gemaakt. Of Henk Bleker er in de Friese hoofdstad bij zal zijn? Bij Forum voor Democratie weet je het maar nooit.