Habtamu de Hoop uit Wommels mag proefdraaien op het pluche van de Tweede Kamer

DEN HAAG- Habtamu de Hoop uit Wommels zal op 32 maart beëindigd worden als Kamerlid. De jonge politicus mocht al even proefdraaien en stuurde het volgende bericht de wereld in:

“Wat een bijzondere week! Precies een week geleden waren de Tweede Kamer verkiezingen. We hadden op meer gehoopt en met 9 zetels werd het voor mij persoonlijk nog extra spannend. Gelukkig kan ik met trots zeggen dat ik het voorrecht heb om 31 maart beëdigd te worden als kamerlid!

Bijzonder is ook dat 10092 mensen mij het vertrouwen hebben gegeven om hun te vertegenwoordigen. Een eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Vanochtend mochten we al even oefenen met Kamervoorzitter Khadija Arib. Ik zit vol energie om te strijden voor een eerlijke, duurzame toekomst.”

Doordat De Hoop nu Tweede Kamerlid wordt, zal hij de Gemeenteraad van Súdwest-Fryslân verlaten, dat gaat op woensdag 31 maart gebeuren tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.

Opvolging in de raad van SWF

Wie de opvolger van Habtamu de Hoop wordt, zal in de loop van april bekend worden gemaakt liet PvdA-fractievoorzitter Johan Feenstra weten.