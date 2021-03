Habtamu de Hoop (PvdA): “Tekort betaalbare woningen zet leefbaarheid Friesland onder druk”

WOMMELS- Een koude schrale maartwind waait over de Terp van Wommels, het dorp waar hopelijk over 156 dagen de Freulepartij weer gekaatst wordt. Ook het dorp waar PvdA kandidaat-Kamerlid Habtamu de Hoop z’n jeugd doorbracht. Om 14.22 uur gaat de 22-jarige Habtamu boven op een picknicktafel staan en houdt een vurig betoog: "Wenje wer’t dyn hert leit!"

De kou lijkt het kandidaat-Kamerlid niet te deren, zo vurig houdt hij zijn toespraak. Even flitsen oude beelden van Pieter Jelles Troelstra door mijn geheugen. Foto’s waarin een flamboyante Troelstra het volk toespreekt. Ook Habtamu de Hoop is bevlogen, ook hij balt de vuisten als hij enkele tientallen mensen toespreekt op de Terp, zijn Terp van Wommels: “It is te gek foar wurden dat der yn Nederlân minsken binne dy’t 590 wennings besitte en se binne noch prins ek!”

Pandjesprins

De Hoop en de PvdA wil met een ‘Prins Bernhard-belasting’ huisbazen verplichten meer belasting te betalen. Want het is dus Prins Berhard, de zoon van Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, waar Habtamu de Hoop op doelt. De ‘Pandjesprins’ is eigenaar van een behoorlijke hoeveelheid woningen in Amsterdam. Met zijn aanzienlijke vastgoedportefeuille groeide hij uit tot het gezicht van de huisbazen.

Tekort aan woningen

Kandidaat-Kamerlid Habtamu de Hoop bouwt vandaag in op de Terp in Wommels een grote woonkamer in de buitenlucht omringt door dertig tenten. De Hoop: “Dit staat symbool voor het grote tekort aan betaalbare woningen in Friesland. Te veel mensen kunnen heel moeilijk aan een betaalbare koopwoning of sociale huurwoning komen. Daardoor trekken jonge mensen snel weg uit de dorpen.”

Op De Terp in Wommels vraagt De Hoop op deze manier aandacht voor de noodzaak om meer te bouwen. “Bouwen, bouwen, bouwen, is de enige oplossing. Waar de wooncrisis schreeuwt om stevig overheidsingrijpen heeft minister Ollongren niks anders gedaan dan onderzoeken, onderzoeken en onderzoeken. Maar zoals Jan Schaefer ooit al zei: ‘in gelul kun je niet wonen’”, zegt De Hoop.

100.000 woningen

De PvdA wil daarom honderdduizend woningen per jaar gaan bouwen, schaffen de verhuurdersheffing af. Door een woonplicht in te stellen en opkoopbescherming voor gemeenten te regelen, zorgt de partij dat huisjesmelkers en pandjesbazen die huizen opkopen geen kans hebben.

Uiteindelijk is het bouwen van betaalbare woningen een keuze die je als politiek maakt. De Hoop is fel naar het huidige kabinet: “Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) had miljarden te besteden. In plaats van de verhuurdersheffing af te schaffen zodat zij meer betaalbare woningen kunnen bouwen, werd er gekozen om miljarden uit te geven aan voordelen voor grote bedrijven. Daar hebben Friezen op zoek naar een huis helemaal niks aan. Elkenien wol wenje kinne wêr’t syn hert leit, dêr wol ik mij foar ynsette!”

Minsken mei in Frysk hert yn de Twadde Keamer

“Ik wol mear minsken yn de Twadde Keamer mei in Frysk hert”, snijdt Habtamu een ander punt aan van zijn verkiezingscampagne. “Ik wol werklik hiel graach stride foar de Fryske belangen yn Den Haach, dat hawwe wij nedich.”

Naast Habtamu de Hoop voerden ook Lutz Jacobi (oud-PvdA Tweede Kamerlid) en Hein de Haan (PvdA-wethouder Leeuwarden) het woord.