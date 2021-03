Habtamu de Hoop (PvdA): “Lagere huren en gratis huurcheck voor jongerenhuisvesting”

Lilianne Ploumen: “Jonge mensen verdienen een eerlijke kans op een woning, een goede baan met een normaal contract en een goed salaris. Goed dat onze jonge kandidaten op de lijst de handen ineenslaan om aandacht te vragen voor de problemen waar jonge mensen tegenaan lopen. Jong en oud moeten samen opstaan tegen ongelijkheid.”



De jonge kandidaten van de PvdA willen onder andere een huurcheck voor alle jongerenhuisvesting. Daarom stellen de PvdA jongeren voor dat alle jongeren gratis de huurprijs van hun kamer of woning kunnen laten checken. Jongeren betalen gemiddeld 100 euro per maand te veel aan huur. De Hoop: “Nu zie je dat huisjesmelkers over de rug van jongeren stinkend rijk worden. Wij stellen lagere huren voor, en willen dat doen door het reguleren van de vrije huursector en gratis huurcheck voor alle jongeren. We schaffen de vrije marktwerking af in de vrije huursector. Net als nu in de sociale huursector gaat de overheid de maximale huurprijzen voor woningen bepalen.”

Minimumloon



Ook wil De Hoop dat het minimumloon van achttienjarige stapsgewijs naar 14 euro - gaat, in plaats van de vijf euro nu. “Een boodschappenmandje met een brood, beleg en een biertje is voor jongeren namelijk net zo duur als voor ieder ander. Vijf euro loon per uur is een fooi, geen fatsoenlijk salaris. Door het minimumloon omhoog te gooien krijgen jonge studenten het loon waar ze recht op hebben”, stelt hij.



Habtamu de Hoop, nu raadslid van de PvdA in Súdwest-Fryslân is een van de tien twintigers op de lijst voor de PvdA bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Op de lijst van de Partij van de Arbeid staan tien kandidaten in de twintig. De groep noemt zichzelf de #PvdANextGen en wil op die manier een vuist maken in de Tweede Kamer voor de toekomst van jongeren. Het plan van de jonge PvdA’ers is online gepresenteerd en kan door alle jonge en oudere mensen worden ondersteund.