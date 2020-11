Habtamu de Hoop is blij met zijn tiende plek op de PvdA-kandidatenlijst

WOMMELS- Habtamu de Hoop, die door zijn partij, de PvdA, op een eervolle tiende en zo het nu lijkt verkiesbare plaats is gezet voor de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2021, is blij met deze positie.

“In mijn leven heb ik ontzettend veel geluk gehad. Na te vondeling zijn gelegd in Addis Abeba, geadopteerd door twee ouders die mij liefhebben en opgegroeid in een omgeving die mij de kansen bood. Dat is niet vanzelfsprekend, er zijn zoveel mensen die het nog moeilijk hebben in Nederland. Die niet de kansen krijgen die ik kreeg.”

“Waarom ik de Tweede Kamer in wil is pure wederkerigheid, teruggeven wat ik gekregen heb: liefde. Ik wil die liefde teruggeven aan mijn omgeving en aan de mensen die het nodig hebben. Mijn mensen regio vertegenwoordigen en jongeren een stem geven. Teruggeven wat ik gekregen heb, met als wat ik in me heb. Die kans wordt mij geboden door de Partij van de Arbeid met deze prachtige plek. Ik barst van de energie en kijk nu al uit naar de campagne! Aan de slag voor een fatsoenlijker en eerlijker Nederland”, laat Habtamu weten.