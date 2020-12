Gemeente Súdwest-Fryslân mag 1.500 huizen bouwen van de provincie

"Het gaat bij deze zaken altijd over: welke vraag is er nu en welke vraag is er in de toekomst", zegt wethouder De Man. "Wij zien dat het moeilijker is om woningen te vinden. Mensen kunnen niet altijd iets vinden. Wij denken dat probleem nu aan te pakken. Deze ruimte geeft meer flexibiliteit om in te spelen op de vraag die er is. Die kan ook snel veranderen, kijk maar naar de gevolgen van het coronavirus. Sommige mensen willen nu liever naar het platteland in plaats van naar de stad."

Zes deelgebieden

In Súdwest-Fryslân zijn er zes aparte regio's als het gaat om woningbouw, vertelt De Man. "Wij zijn als grootste gemeente van Nederland eigenlijk meer een regiogemeente. Daar hebben wij dus ook meerdere deelgebieden in. Wat in de binnenstad van Sneek moet gebeuren, is heel anders dan wat er in de Zuidwesthoek of bij Witmarsum moet gebeuren. Wij hebben in het woningbouwbeleid zes gebieden. In die gebieden leven eigen vraagstukken over het type woningen."

Woningcarrière

Niet ieder dorp kan zomaar op nieuwbouw rekenen. "Wij zijn bezig met een strategie. Wij kunnen niet in ieder dorp een nieuwe wijk bouwen, zo realistisch moet je ook zijn. Maar wij willen wel kijken naar een kwalitatieve toevoeging, zowel in de stad als in het dorp", zegt De Man. "Het gaat niet alleen om jongeren, maar ook om ouderen die bijvoorbeeld weer kleiner willen wonen. Iedereen moet een stap kunnen maken in de woningcarrière. Of dat nu sociale huur is, een starterswoning is, of wat dan ook."