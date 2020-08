Fractievoorzitter FNP, Corlienke de Jong uit Jutrijp, stapt uit provinciale politiek

De Jong is zes jaar lang fractievoorzitter geweest. Ze volgde Johannes Kramer op, toen die gedeputeerde werd. De fractie van de FNP in provinciale staten heeft Sijbe Knol gekozen als nieuwe fractievoorzitter.

Knol kwam in 2016 in de raad van Menameradeel, daarna Waadhoeke, en is sinds maart 2019 vice-fractievoorzitter in provinciale staten. "Corlienke heeft voor de FNP in 2015 en 2019 mee aan de wieg gestaan van twee coälitieperiodes in Fryslân", zegt Knol. "ze heeft aangegeven dat ze het te druk heeft met haar andere werkzaamheden, en dat respecteren we."

Het fractievoorzitterschap voelt als een grote verantwoordelijkheid, zegt Knol. "De FNP is de grootste regionale partij van het land, en heef tde laatste jaren een vernieuwingsslag doorgemaakt. Ik wil die lijn graag doorzetten."

Rein van der Wal uit Surhuisterveen gaat waarschijnlijk de vrijgevallen plek van De Jong innemen. Sybren Posthumus uit Reduzum wordt vice-fractievoorzitter.