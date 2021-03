SNEEK- Erwin Jousma van Forum voor Democratie in Fryslân denkt dat de winst die zijn partij boekte, mede te maken heeft met afkeuring van de coronapolitiek van de regering. "Ik denk dat we onderscheidend waren in de campagne door ons coronabeleid. We hebben een verviervoudiging van het aantal zetels in de Tweede Kamer, dat is stevig."