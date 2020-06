FNP Súdwest-Fryslân: Hylpen is gjin Amsterdam

INGEZONDEN- Het college van Súdwest-Fryslân heeft de intentie om in de oude stadskern van Hindeloopen het recreatieve gebruik van reguliere en tweede woningen voortaan onder voorwaarden toe te staan.

FNP raadslid Tsjerk Bouwhuis: “Dit is de wrâld op syn kop. Der is op oantrunen fan de ried ynsetten op it hanthaven fan fêststeld belied: reguliere wenningen binne foar de Hylpers net foar rekreaasje”.

Blijkbaar denken wethouders Mark de Man (VVD) en Erik Faber (Groen Links) daar anders over. Zij verklaren in een persbericht: “Het college kon niet anders dan de eigenaren een boete in het vooruitzicht te stellen, maar onderzocht tegelijkertijd de mogelijkheden om recreatieve bewoning wel toe te staan”.

Bouwhuis: “Blykber hawwe se it hanthaven nea echt serieus nommen”.

Wethouder de Man verklaart verder: “Daarbij is ook gekeken naar andere plaatsen die te maken hebben met dit vraagstuk, zoals bijvoorbeeld Zandvoort, Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Maastricht”.

Tsjerk Bouwhuis: “De FNP fynt it ûnbegryplik, Hylpen is gjin Amsterdam. Aanstons is de hikke fan ‘e daam”.