FNP Súdwest-Fryslân ‘Glêsfezel foar álle ynwenners’

SNEEK-Er wordt momenteel flink gegraven in bermen en straten in het zuidelijk deel van Súdwest-Fryslân. Hier wordt glasvezel voor supersnel internet aangelegd. Omdat nog niet alle kernen aangesloten worden, promoot de FNP in Súdwest-Fryslân locaal gestarte acties. Raadslid Sicco Rypma: “It komt der no op oan. Hoe mear oanmeldingen hoe mear kâns op supersnel internet”.

Zo is in middelgrote kernen als Workum, Koudum, Heeg, Woudsend en IJlst het gewenste percentage aanmeldingen nog niet gehaald. Daarom voeren plaatselijke belangen en verenigingen hier samen met DELTA fiber actie om zoveel mogelijk aanmeldingen te realiseren. De uitdagiging is dat andere gebieden en kernen in Súdwest-Fryslân snel volgen.

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft reeds in 2017 B&W verzocht aanleg van glasvezel te promoten. Dat is tot nu toe beperkt gebleven tot het faciliteren van vergunningen en de ‘eerste schop in de grond’. Op vragen fan de FNP antwoorde het college:‘Omreden fan merkwurking past it de gemeente net om aktyf te winnen foar in ôfsûnderlike kommersjele partij’.

Rypma: “Dat is in miste kâns. Glêsfezel is ommers goed foar de ekonomy en it wolwêzen yn hiel Súdwest-Fryslân”.

De FNP ziet Glasvezel, net als gas, water en electrisch als een Nutsvoorziening in het belang van iedereen zoals gezinnen, thuiswerkers, bedrijfsleven en onderwijs.

Rypma: Dêrom omearmje wy no de lokale initiativen en sette alle beskikbere middelen yn om it belang van Glêsvezel foar hiel Súdwest-Fryslân út te dragen”.