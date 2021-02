Elfstedenkoorts slaat toe in politiek Den Haag

DEN HAAG- De Elfstedenkoorts heeft ook in Den Haag toegeslagen: verschillende landelijke politici( o.a. Jetten, Wilders en Baudet) zeiden maandag dat wat hun betreft, toertochten op natuurijs door kunnen gaal, ook bij de nu geldende coronamaatregelen. Een mogelijke Elfstedentocht zou volgens sommige politici ook door moeten gaan. Een heel ander geluid laat de PvdA horen bij monde van lijsttrekker Lilianne Ploumen en kandidaat-Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop.

Niet aan de politiek

PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen zeg dat het wel of niet doorgaan van een Elfstedentocht niet aan de politiek is. "Ik hoor heel graag of en hoe het zou kunnen, net als alle andere Nederlanders."

Kandidaat-Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop uit Easterein is het daarmee eens: "Ik sta ingeschreven dus zou met alle liefde, in een ander jaar, meeschaatsen. De Elfstedenvereniging heeft volgens mij niets aan politici die vandaag even willen scoren", zo schrijft hij op Twitter.

Wieling: Het kan niet

Wat de meningen in Den Haag ook zijn, voorzitter Wiebe Wieling van de vereniging Friesche Elf Steden was zondag duidelijk: een Elfstedentocht organiseren in een pandemie kan niet.