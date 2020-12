De Christen Unie wil de Friese taal in de grondwet

De twee kandidaten van de ChristenUnie uit Fryslân zijn blij dat dit punt in het programma staat. Carlijn Niesink (plek 19) uit Wirdum: “Op it stuit dat ik nei Fryslân ferhúze, hie ik net yn’e gaten hoe wichtich de Fryske taal is. No, jierren letter sjoch ik de wearde fan de Fryske taal. It is net allinne in taal, it is in kultuer en foar in soad minsken in diel fan har identiteit. Ik wurkje foar in tsjerke yn Berltsum en dêr sjoch ik wat de Fryske taal docht mei minsken. It is de taal dy’t se rekket, dêr’t se har emosjoneel yn úterje, de taal fan it hert. Neat komt sa nei as de eigen memmetaal. Dêrom fyn ik it wichtich dat it Frysk yn’e grûnwet komt!”

Andries Bouwman (plek 27) vindt het een belangrijk programmapunt: “Frysk is foar in protte minsken de earste taal dy’t se leare. As ik mei minsken praat, fernim ik dat in protte minsken harren djipste gefoelens deryn belibje. It is wichtich, dat minsken har útdrukke kinne yn harren eigen taal, just ek by mieningsuteringen. Ik fernim dat foaral yn myn wurk as wethâlder, bygelyks as ik yn petear bin mei in mantelsoarger, mar ek by de jongerein en by âlderen. Myn Frysk is net sa goed, mar ik wol net dat oare minsken harren ferbrekke moatte foar my. Dit moatte se ek net dwaan hoeve yn it sikehûs, de rjochtbank oft yn it gemeentehûs. Dêrom is boarging fan it Frysk yn de grûnwet wichtich.”

Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf: ‘We willen al langer dat het Fries wordt opgenomen in de Grondwet. Voor velen in Nederland is het hun moedertaal; de taal waarin ze denken en hun gevoelens het beste uiten. Verankering van de taal in de Grondwet moet daar recht aan doen. In de Tweede Kamer zet ik me daarvoor in.”