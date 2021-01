ChristenUnie wil collecties van Friese musea goed bewaren

SNEEK- “De bewaarfunctie van Friese musea komt in gevaar door het provinciale beleid NIJ POADIUM en de daarbij behorende verdeling van de subsidiegelden”, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol van de ChristenUnie. De fractie in de provincie Fryslân maakt zich zorgen over het goed bewaren van de collecties. Daarnaast vraagt de fractie zich af of er belangrijke informatie niet bekend gemaakt is op het moment dat het beleid werd vastgesteld.

Een aantal musea hebben geen of minder subsidie toegekend gekregen dan in de voorgaande periode. Voor deze musea is het zoeken naar nieuwe financiële middelen. Met minder of geen middelen is het lastig om een collectie te bewaren. In Fryslân maken vijf musea gebruik van het gezamenlijke Kolleksjesintrum Fryslân (KSF).

“Het lijkt een weeffout in het nieuwe beleid; de bewaarfunctie van deze musea is kennelijk over het hoofd gezien. Het is belangrijk dat wij als Friese samenleving nadenken over wat wij willen bewaren en op welke wijze wij dat doen”, vindt Lieuwe van der Pol.

Het Fries Landbouwmuseum heeft voor één jaar subsidie gekregen en het Scheepvaartmuseum en Natuurmuseum krijgen minder geld dan zij in de vorige subsidieperiode ontvingen. Lieuwe van der Pol: ”Het zou spijtig zijn als belangrijke items verloren gaan.”