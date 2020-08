Bauke Dam nieuwe CDA-wethouder in Súdwest-Fryslân.

SNEEK- Bauke Dam (36) uit Bolsward wordt door de CDA-fractie in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân voorgedragen als nieuwe wethouder. Hij volgt Maarten Offinga op die in de loop van september wordt geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Hardenberg.

Met de voordracht van Dam heeft het CDA een wethouder uit de eigen fractie gevonden. Dam is raadslid sinds 1 februari 2018. Momenteel is hij accountmanager bij Afvalsturing Friesland in Heerenveen.

CDA-fractievoorzitter Douwe Attema typeert zijn partijgenoot als iemand die bestuurlijke kwaliteiten heeft en de lopende dossiers goed kent. Om zaken voor elkaar te krijgen zoekt Dam de dialoog, zegt Attema. “Bauke gaat graag met de mensen in gesprek om de standpunten helder te krijgen, om daarna de beste koers te bepalen.”

Dam is geboren en getogen in Súdwest-Fryslân. Hij woont in Bolsward. Dam is betrokken bij het verenigingsleven, nu als leider bij SC Bolsward, eerder onder andere bij het Heamiel en de Volleybalclub.

Over de portefeuille van de nieuwe wethouder vindt nog overleg plaats met de andere collegepartijen (VVD, GroenLinks en D66).