Andries Ekhart,oud-wethouder Sneek en SWF, plotseling overleden

LEEUWARDEN - Andries Ekhart (1954-2020), fractievoorzitter van de PvdA in Leeuwarden, is op Hemelvaartsdag plotseling overleden.

Tussen 1998 en 2002 zat Ekhart in de gemeenteraad van Sneek en tussen 2002 en 2010 zat hij in het college. Ekhart is uiteindelijk als wethouder actief geweest in Sneek, Súdwest-Fryslân en Leeuwarden. In totaal was hij 16 jaar wethouder. Daarvoor werkte hij als docent en conrector op RSG Magister Alvinus in Sneek. Ook bekleedde hij andere functies zoals voorzitter bij Empatec en bestuurslid van de Vereniging van Friese Gemeenten.

Eerste reacties na het overlijden van Ekhart

Fractievoorzitter Johan Feenstra van de PvdA in Súdwest-Fryslân hoorde het tragische nieuws gisteravond en is zeer geschokt.

“Een vriend van mij is heen gegaan, een echt mensenmens. Heel verdrietig allemaal en enorm schokkend, uiteraard voor zijn familie die ik vanaf deze plaats al wil condoleren. Een man midden in het leven, die binnenkort de AOW-gerechtigde leeftijd zou bereiken. Boven alles was hij een man van het volk, zo toegankelijk voor iedereen, zonder aanziens des persoon kon je bij hem terecht. Dat maakte hem uniek, hij had oog voor iedereen.”

Oud-burgemeester Hayo Apotheker zag Ekhart met name als "een jongen met een goede opleiding en een brede blik, maar ook iemand die nooit vergeet dat hij uit een volksbuurt afkomstig is."

Oud-wethouder Jan Bargboer in een eerste reactie op het overlijden van de markante Andries Ekhart. “Wat een naar bericht. Een vreselijk aardige man en een prima bestuurder. In de tijd dat ik in het college zat hadden we heel goed contact. Samen met de andere wethouders waren we haast een vriendenploeg. Ik ben erg geschrokken”