SNEEK- Vandaag mag je stemmen voor Tweede Kamer verkiezingen. Je kunt de tussentijdse opkomstcijfers in de gemeente Súdwest-Fryslân nu bekijken! Het opkomstpercentage van mensen in Súdwest-Fryslân die vanmorgen gestemd hebben was om 10.30 uur 16.64%. Dat zijn 11.799 stemmers.