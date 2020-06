2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor Friese monumenten

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: ‘Yn Fryslân binne der sa’n 6000 monuminten. Sy fertelle it Ferhaal fan Fryslân. Wy moatte goed op ús erfgoed passe, dat is wichtich foar de identiteit fan ús provinsje. Dit subsydzje helpt dêrby. Boppedat hâldt it ús stêden en doarpen moai en leefber’.



Restauratie, herbestemming en onderhoud

De subsidie is bedoeld voor restauratie en herbestemming. Nieuw dit jaar is dat naast rijksmonumenten ook gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden in aanmerking komen. Er is ook subsidie beschikbaar voor het onderhoud van rijksmonumentale molens. Woonhuizen komen niet in aanmerking. Aanvragen is mogelijk van 14 tot en met 18 september 2020. Het aanvragen van subsidie voor plankosten kan van 14 september tot en met 30 oktober 2020.



2019

In 2019 was 1,9 miljoen euro subsidie beschikbaar. Hiermee zijn 64 projecten geholpen. Een daarvan was Harsta State in Hegebeintum. De provincie stelde ruim 120.000 euro beschikbaar voor restauratiewerkzaamheden aan deze historische Friese state.