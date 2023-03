Politie zoekt mannen die videotheek hebben overvallen

De twee verdachten stappen rond 20.15 uur de videotheek aan de Nauwe Noorderhorne binnen en bedreigen daar een medewerker met een lang voorwerp. Na een korte worsteling lukt het de medewerker het tweetal zonder buit de straat op te werken. Ze vluchten vervolgens via de Kerksteeg en de Kerkgracht in de richting van de Prins Hendrikkade. De politie heeft camerabeelden vanuit de omgeving, in de hoop dat de jongens worden herkent.

Signalement Eén van de verdachten had die avond een lichtgekleurde fiets bij zich. Op de foto is een soortgelijke fiets te zien. Ook getuigen melden dat de beide mannen vanaf de Kerkgracht samen op een lichtgekleurde fiets richting de Prins Hendrikkade vluchten.

Dankzij deze en andere getuigen en camerabeelden uit de omgeving is bekend dat er wordt gezocht naar twee mannen van rond de 20 jaar oud. Ze droegen donkere kleding, een groene jas en een zwarte jas. Beide verdachten droegen de capuchon van hun jas over hun hoofd. Tijdens de overval donkere bivakmutsen

Getuigen hebben gezien dat ze de bivakmutsen tijdens hun vlucht hebben afgedaan. Uit geluidsfragmenten bij de videobeelden is bekend dat beide verdachten in het Fries tegen elkaar spreken.

Herkent u de verdachten? Of heeft u andere informatie? Herkent u de verdachten? Heeft u iets gezien in de omgeving van de Nauwe Noorderhorne, de Kerksteeg, de Kerkgracht en de Prins Hendrikkade in Sneek op dinsdagavond tussen 20:15 en 21:30? Heeft u iets gehoord in uw omgeving over deze overval? Weet u wie deze twee mannen zijn? Herkent u de stemmen op de video? Heeft u informatie over de fiets die de verdachten die avond bij zich hadden?