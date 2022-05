Politie zoekt getuigen van mishandeling in het centrum van Sneek

SNEEK - Afgelopen nacht (21/22 mei) heeft er in het centrum van Sneek een mishandeling plaatsgevonden. Eerst was er een onenigheid in een uitgaansgelegenheid. Later troffen de 2 personen elkaar weer in de Kruizebroederstraat. Hier ontstond een vechtpartij waarbij ook tegen het hoofd van 1 van de personen is geschopt.