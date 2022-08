Politie weet nog niet wie overleden persoon Idzegeaster Poelen is

HEEG- Gisteravond, rond 20.30 uur, maakte Politie Fryslân melding van een overleden persoon in het water bij De Burd te Heeg. “We zijn ter plaatse en doen onderzoek naar de identiteit van de persoon en de omstandigheden van het overlijden. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend”, was gisteravond de mededeling.