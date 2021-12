Politie treft hennepkwekerij aan in Oudega

OUDEGA - Dinsdag 21 december trof de politie in een woning aan de Hoytemadyk in Oudega een actieve hennepkwekerij aan. De kwekerij bestond uit 217 planten. Deze planten zijn geruimd en de kwekerij is ontmanteld.

De bewoners, een 45-jarige vrouw en een mannelijke leeftijdsgenoot, zijn door de politie aangehouden. Zij zijn op het politiebureau in Sneek ingesloten en verhoord en mogen het proces in vrijheid afwachten. Het onderzoek is nog in volle gang. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Oproep politie

Heeft u een vermoeden van een hennepkwekerij bij u in de buurt? Meld het ons via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000. Hennepkwekerijen brengen vaak brandgevaar met zich mee en in veel gevallen wordt er illegaal stroom afgetapt.

Bron: Politie.nl