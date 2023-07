Politie Sneek waarschuwt tegen inbraak

SNEEK - Voor het politiebureau aan de Lemmerweg staat dit informatiebord, waar gewaarschuwd wordt tegen woninginbraak. De politie heeft momenteel veel woninginbraken in Sneek en IJlst in onderzoek, waaronder recentelijk nog twee inbraken aan De Rietgors in Sneek.

De politie is op zoek naar getuigen en/of camerabeelden. Wie informatie heeft, wordt gevraagd dit door te geven, zoals bijvoorbeeld voertuigen of personen die zich verdacht in de omgeving ophielden. Informatie doorgeven kan via het telefoonnummer 0900- 8844, aan het politiebureau of via de socia mediakanalen van de politie. Ook is het mogelijk informatie en/of camerabeelden digitaal achter te laten via www.politie.nl/buurtonderzoeken/sneek.html