Politie Sneek treft 30 zakken met drugsafval aan in Jutrijp

JUTRIJP- Vanochtend trof de politie van Sneek e.o. op de Grevinnewei in Jutrijp ruim dertig zakken aan met drugsafval, vermoedelijk afkomstig van een hennepkwekerij. Deze zakken zijn hier gedumpt. De politie wil graag achter de identiteit komen van de persoon of personen die dit hebben gedaan.

Heeft u onlangs op de genoemde locatie iets verdachts gezien of heeft u een tip in deze zaak? Laat het ons weten via 0900-8844, o.v.v. zaaknummer 2021291766. Anoniem melden kan ook, via 0800-7000. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de zakken inmiddels opgeruimd.