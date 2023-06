SNEEK- Sneek is de eerste plaats in Noord-Nederland die een zogenoemde digikamer heeft. Dit is een soort digitale balie waar burgers via social media contact kunnen maken met de politie.

Wijkagenten die livestreamen op Facebook en Instagram? Voor de digitaal wijkagenten in Sneek is dit vanaf vandaag de normaalste zaak van de wereld. Vandaag werd namelijk de eerste digikamer van Noord-Nederland geopend.

De digikamer is een moderne digitale balie, waar je via sociale media rechtstreeks in contact komt met de politie. Via de chat, een digitaal spreekuur en online activiteiten zoekt de digitaal wijkagent contact met de buurt om meer inzicht te krijgen in wat er speelt. Ook gebruiken agenten de digikamer om digitale criminaliteit, zoals online oplichting of online fraude te bestrijden.

De digikamer wordt de komende tijd getest. Misschien komen er in de toekomst meer digikamers in Noord-Nederland.

Volg jij jouw digitale wijkagent al? Wie weet spreek je de digitale wijkagent binnenkort live via Facebook of Instagram!