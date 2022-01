Politie Sneek op zoek naar getuigen zware mishandeling op oudejaarsavond

SNEEK- De politie van Sneek is op zoek naar getuigen van een zware mishandeling, die plaatsvond op oudejaarsavond tussen 20.30 uur en 21.30 uur in de omgeving van de Age Piersstraat in Sneek. Het slachtoffer moest behandeld worden in het ziekenhuis. De man zou zijn mishandeld nadat hij iemand had gevraagd om te stoppen met het gooien van vuurwerk. Het slachtoffer zou meerdere keren zijn belaagd door mogelijk een groep personen.