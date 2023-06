Politie Sneek houdt vijf minderjarigen aan die zich tegen politie en handhaving keerden

SNEEK- Vijf minderjarige jongens uit Sneek zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze zich niet konden identificeren. Een groep jongens veroorzaakte onrust in het Wilhelminapark in Sneek. Een handhaver wilde één van de jongens aanhouden omdat hij zich niet kon identificeren. De groep keerde zich tegen de handhavers en één van hen werd in het gezicht geslagen.