Politie Sneek houdt botendief aan

SNEEK- Zaterdagochtend 7 augustus 2021 om 06.00 uur kreeg de politie van Sneek een melding van diefstal van een brandstoftank uit een boot. Deze boot lag in de Domphaven te Sneek. De verdachte probeerde met zijn boot te ontkomen, maar na een achtervolging kon de politie hem aan de waterkant aanhouden. In de boot lag de gestolen brandstoftank.

Uit onderzoek blijkt dat de verdachte ook geprobeerd heeft om de boot te stelen, waar de benzinetank in lag. Dit is niet gelukt. De boot van de verdachte, waarmee het feit gepleegd is in beslag genomen. De officier van justitie beslist over een passende straf.