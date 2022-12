Politie Sneek en vuurwerk

Tijdens oud en nieuw 2022-2023 gaan we weer vuurwerk zien en horen. De regels rondom vuurwerk zijn wel veranderd in de afgelopen jaren. De belangrijkste veranderingen:

Knallen

Dit jaar knallen vooral de kurken. We willen een feestelijke en veilige jaarwisseling. Daarom zijn knallers niet meer te koop. Dat gaat bijvoorbeeld om ratelbanden, Chinese rollen en singleshots. Ook cobra’s, vlinders en nitraten zijn verboden.

Fles en vuurpijl

Alles wat de lucht in gaat, komt deze jaarwisseling uit een cakebox of compound. De fles kan in de glasbak want van de vuurpijl en de babypijl hebben we afscheid genomen.

Tip

Koop je vuurwerk in Nederland bij een erkend verkooppunt, dan zit je altijd goed. Het vuurwerk dat je bij een erkend verkooppunt koopt, voldoet namelijk aan alle nieuwe regels. Dat is helemaal makkelijk.

25 kilo

Koop je vuurwerk in het buitenland? Dat mag op 29, 30 en 31 december. Neem alleen vuurwerk mee dat voldoet aan de Nederlandse regels. Het is toegestaan om maximaal 25 kilo per auto in te voeren. Die 25 kilo geldt ook per persoon als je in Nederland vuurwerk koopt.

Wanneer

Houd alvast vrij: 31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur. Dan mag je vuurwerk afsteken. Check wel even op de website van jouw gemeente of het afsteken van vuurwerk in je gemeente is toegestaan en waar de vuurwerkvrije zones zijn.

#staysafe.

Gelukkig nieuwjaar!