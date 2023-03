Politie pakt Sneker met inbrekersmateriaal op het Leeuwarder station

LEEUWARDEN- Een 29-jarige inwoner van Sneek is op het station van Leeuwarden aangehouden. De verdachte mag niet met de trein reizen en na fouilleren bleek dat hij inbrekersgereedschap bij zich had.

De man werd staande gehouden door de politie omdat hij een reisverbod voor de trein had. De verdachte is bekend bij de politie vanwege winkeldiefstallen.

Op z'n kleding droeg de man materiaal om detectiepoorten te omzeilen. Dit gereedschap is in beslag genomen en er is een proces-verbaal opgemaakt voor het schenden van het reisverbod en het voor handen hebben van inbrekersgereedschap.

Bron: Omrop Fryslân