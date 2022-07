Politie in actie voor fietser in het water bij Tjalhuizum

Het ging om Ronald (foto), bij veel Snekers ongetwijfeld bekend. Ronald heeft een lichamelijke handicap en fietst een hoop op zijn ligfiets met een opvallende gele vlag, waarop de Waterpoort prijkt. Hij verklaarde afgesneden te zijn door een andere, onoplettende fietser en na een uitwijkmanoeuvre met fiets en al in de sloot te zijn beland. Behulpzame voorbijgangers hebben Ronald op het droge geholpen en de hulpdiensten ingeschakeld.

Met slechts een nat pak en een vieze fiets hebben we Ronald in onze bus plaats laten nemen om op te warmen en hem samen met de fiets even meegenomen naar het politiebureau. Daar hebben we de fiets eerst grondig gepoetst en de stalen ros en eigenaar hierop thuisgebracht.

Uiteindelijk konden we er samen om lachen, maar ook opgelucht ademhalen.

Bron: Facebookpagina Politie Sneek e.o.