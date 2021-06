Politie houdt twee verdachten van poging tot doodslag aan bij Hommerts

HOMMERTS- Zaterdagavond kreeg de politie de melding dat er bij Hommerts een aanrijding met letsel had plaats gevonden. Het werd al snel bekend dat de mogelijke verdachten bekenden van de politie waren en dat de twee mannen buiten heterdaad aangehouden konden worden voor poging doodslag, welke eerder die dag gepleegd was in het land.

Het voertuig was tegen een betonblok langs de weg aangereden. Een getuige verklaarde mishandeld te zijn door de bestuurder van die auto. Meerdere getuigen verklaarden dat de bestuurder er vervolgens lopend vandoor was gegaan.

De hondengeleider kwam ter plaatse en zette zijn hond in. De hond pikte meteen het spoor op en trof een verdachte half in de sloot en op de wal. De hond beet deze verdachte in zijn been. De andere verdachte trof de politie bij de auto.

Beide verdachten zijn aanhouden

De gebeten verdachte is eerst nog onderzocht in het ziekenhuis en kon daarna de cel in. Het voertuig had rondom veel schade. Deze schade kon niet alleen van het betonblok komen. De politie onderzoekt dit nog. Het voertuig is in beslag genomen. Ook reed de verdachte onder invloed vermoedelijk drugs, al dan niet in combinatie met alcohol. Voor alle strafbare feiten wordt proces-verbaal opgemaakt.

Bron: FB-pagina Politie Sneek e.o.