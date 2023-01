Politie Drone Team spoort hennepplantage op

SNEEK- Een speciaal droneteam van de politie heeft ervoor gezorgd dat op dinsdag 24 januari een hennepkwekerij is aangetroffen in de gemeente Súdwest-Fryslân. De politie kwam de kwekerij op het spoor door de inzet van een drone met een warmtecamera. Een 38-jarige man uit Tiel is aangehouden.

Bij de politie bestonden al vermoedens dat op deze locatie mogelijk hennep werd geteeld. Daarom werd assistentie ingeroepen van het Politie Drone Team. Deze drone heeft opnames gemaakt met een warmtecamera. Op de beelden was duidelijk een warmteafwijking in de nok van het pand zichtbaar. Hierop gingen de collega’s naar binnen en troffen zij in het pand de in werking zijnde hennepkwekerij aan met in totaal 435 planten en 1600 stekjes. Ook kon er een aanhouding worden verricht.

Hoe herkent u een hennepkwekerij?

Een hennepkwekerij kan opvallen door een sterke hennepgeur. Ook kan het zijn dat er veel voertuigen af en aan rijden, waar goederen in- of uitgeladen worden. Soms zijn panden niet bewoond, maar kan het wel zijn dat er vaak personen langs komen om werkzaamheden te verrichten. Ook een constant zoemend of ronkend geluid van luchtafzuiging kan een signaal zijn.

Tips

Heeft u tips over een mogelijke hennepkwekerij? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Tips kunnen ook anoniem doorgegeven worden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.