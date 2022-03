Poiesz wint GfK MVO rapport 2022

SNEEK- In het jaarlijkse GfK MVO Rapport heeft Poiesz met een 7,39 de hoogste waardering gekregen van alle supermarktformules in Nederland. Klanten hebben de supermarkten beoordeeld op maatschappelijke aspecten zoals de inzet voor de buurt en de regio, gezonde voeding, dierenwelzijn en milieu.

Onder andere de betrokkenheid bij buurt- en regionale activiteiten werd goed gewaardeerd. Deze inspanning werd door de klanten beloond met een 7,85. In totaal kreeg Poiesz bij 8 van de 9 aspecten de hoogste waardering en laat daarmee in de top 3 respectievelijk de formules Plus en Jan Linders achter zich.

Algemeen Directeur Piet Smit: “Geweldig dat de consument Poiesz heeft gekozen als supermarkt met de hoogste maatschappelijke betrokkenheid. Als familiebedrijf zit die betrokkenheid in onze genen. We zijn oprecht begaan met alle zaken die een onderneming maatschappelijk verantwoord maakt. Het moge duidelijk zijn dat we ontzettend trots zijn dat dit door onze klanten wordt herkend en gewaardeerd.”