Poiesz Supermarkten voor 3 jaar sponsor van Mar-athon Sneek

SNEEK- Het familiebedrijf Poiesz Supermarkten heeft een nieuw driejarig contract als sponsor van de Mar-athon Sneek ondertekend. Poiesz was al sponsor van de Mar-athon en blijft dit ook nu het evenement door Sportorganisatie Le Champion overgenomen is. Net als Le Champion bevordert Poiesz Supermarkten een gezonde en actieve samenleving. Poiesz ondersteunt daarom graag de edities van 2022, 2023 en 2024 van het hardloop- en wandelevenement dat in en rondom Sneek plaatsvindt.

Tijdens de Mar-athon Sneek willen duizenden hardlopers en wandelaars het maximale uit hun prestaties halen. Het is belangrijk dat zij onderweg bij de verzorgingsposten iets te eten en drinken ontvangen om zo hun energielevel weer aan te vullen. Poiesz Supermarkten levert de producten die bij de verzorgingsposten uitgedeeld gaan worden. Dit gaat van water en sportdrank tot fruit en koeken. Alles om de deelnemers onderweg een welverdiende boost te geven.

Jan Hoitema, Hoofd Marketing & Communicatie van Poiesz Supermarkten: “Als familiebedrijf vinden we een gezonde levensstijl belangrijk. Zo ondersteunen we jaarlijks ruim 500 verenigingen in het Noorden van Nederland met onze Jeugd Sponsor Actie. Het leveren van een bijdrage aan een sportief evenement als de Mar-athon Sneek past dan ook helemaal bij ons. In hartje Sneek, de waterstad van het Noorden, openden we 99 jaar geleden onze eerste winkel. Het is mooi dat we de komende jaren op deze plek de deelnemers van de Mar-athon Sneek onderweg kunnen voorzien van verfrissende en energierijke producten.”

5.000 deelnemers voor 6e editie

Aanstaande zaterdag 25 juni wordt de start van de zomer gevierd tijdens de 6e editie van de Mar-athon Sneek. Ruim 3.000 wandelaars en 2.000 hardlopers volbrengen tijdens dit sportevenement een Hele Mar-athon (42,2 km), Halve Mar-athon (21,1 km) of Kwart Mar-athon (10,5 km) rondom het Sneekermeer. In hartje centrum Sneek wordt het evenement in de avond afgesloten met het Midzomerfestival. Een groot muziekfeest voor alle deelnemers en supporters met onder andere optredens van De Kast en Dilana Smith. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.