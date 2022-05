Poiesz Supermarkten keert met Jeugd Sponsor Actie € 547.000,- sponsorgeld uit aan verenigingen in het Noorden

SNEEK - De 17e editie van de Poiesz Jeugd Sponsor Actie was wederom een groot succes! 547 verenigingen in Noord-Nederland hebben 8 weken lang zoveel mogelijk Jeugd Sponsor munten ingezameld om op deze manier zoveel mogelijk geld te verdienen voor de club.

De afgelopen weken hebben de deelnemende verenigingen in de winkel de cheque opgehaald en zijn ze flink in het zonnetje gezet. Alle verenigingen kregen van de Sneker grootgrutter een bedrag tussen de 557 en 1710 euro uitgekeerd.

KNVB Oranjefestival bij Sneek Wit Zwart

Voor de bekendmaking van de winnaar van 2022 was er een speciaal moment gekozen. Dit vond plaats tijdens het KNVB Oranjefestival op vrijdag 6 mei bij Sneek Wit Zwart, de vereniging die het hoogste bedrag inzamelde. De cheque van maar liefst € 1.710 werd aan de jeugdleden uitgereikt.

Op het KNVB Oranjefestival kon alle jeugd in Sneek en omgeving, lid of geen lid, kennis komen maken met de voetbalsport. VV Sneek Wit Zwart is een vereniging waar iedereen welkom is en waar veel aandacht is voor het jeugdvoetbal.