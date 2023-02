Poiesz start samenwerking met Too Good To Go

Sneek-Poiesz Supermarkten B.V. gaat samen met Too Good To Go de strijd aan tegen voedselverspilling. Via de app van Too Good To Go kunnen klanten bij Poiesz een voordelige box kopen met producten waarvan de houdbaarheidsdatum nadert, maar die nog goed eetbaar zijn. Alle 72 winkels in Noord-Nederland doen mee.

Leendert van Eck, commercieel directeur Poiesz Supermarkten B.V., is trots op deze nieuwe stap: “Als familiebedrijf denken we van natura na over de volgende generatie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA. Een belangrijk onderdeel daarvan is het tegengaan van voedselverspilling. Door samen te werken met Too Good To Go zorgen we ervoor dat eetbare producten op het bord van de klant terecht komen, in plaats van in de afvalbak.”

Ook Christina Hoekstra, projectleider Too Good To Go bij Poiesz, is enthousiast: “Eind 2022 hebben we bij zes winkels een pilot gedraaid om te kijken hoe we de samenwerking succesvol konden inrichten. De reacties van zowel klanten als medewerkers zijn super positief. Iedereen is blij dat we eten redden van de prullenbak. Ik ben er dan ook trots op dat alle Poiesz winkels er nu mee aan de slag gaan. We blijven zoeken naar meer manieren om voedselverspilling te voorkomen en natuurlijk blijven we de Voedselbank steunen zoals we voorheen ook deden. Ook restafval geven we een bestemming; daar maken we biogas van of verwerken we tot dierenvoeding.”

De trots van het Noorden

Joris Wielders, Head of Key Accounts bij Too Good To Go vertelt over de samenwerking: “Onze app is al meer dan drie miljoen keer gedownload in Nederland en onze gebruikers zitten overal. Met mijn team zijn wij dan ook voortdurend op zoek naar partners die met ons eten willen redden. Poiesz is een icoon in het retaillandschap in Noord-Nederland. Al tijdens de pilot bleek hoe populair de boxen van Poiesz zijn: binnen no-time werden de boxen gered! Datzelfde beeld zien we in de eerste dagen na volledige uitrol. Fantastisch om te zien hoe consumenten onze partners kunnen helpen met het tegengaan van hun derving. Bovendien vertellen bedrijfsleiders ons dat ze dankzij de Too Good To Go app nieuwe klanten in hun winkels begroeten. Zo maken we van het redden van eten extra interessant. Hopelijk inspireren we hiermee nog veel meer ondernemers in Groningen, Drenthe en Friesland om zich bij ons aan te sluiten.”

Hoe het werkt

Via de app van Too Good To Go kunt u zien bij welke winkels van Poiesz er een box beschikbaar is. Vervolgens bestelt en betaalt de klant direct in de app om daarna de box op te halen bij de desbetreffende winkel. Wat de klant krijgt, is afhankelijk van wat er die dag overblijft.

Bij Poiesz zijn er twee soorten Too Good To Go boxen te reserveren: de Magic Box en de Brood Box. In de Magic Box vindt men een mix van producten zoals fruit en groente, zuivel, vlees of een kant-en-klaar maaltijd. De Brood Box bestaat uit vers gesneden brood of bolletjes. Af en toe heeft de klant geluk en zit er bijvoorbeeld een lekker suikerbrood in. Voor de Magic Box betaalt de klant €4,99 en voor de Brood Box €3,99; een derde van de originele verkoopprijs van de producten.