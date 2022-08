Poiesz pakt Vlieland-vestiging uit Plus-Coop-fusie

Plus heeft daarover overeenstemming bereikt met ondernemer Marijn Kapinga van Coop in Oost-Vlieland. Plus vraagt nog wel goedkeuring aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De overname is een vervolg op de uitwerking van de fusie tussen Plus en Coop op voorwaarde dat er 12 winkels afgestoten worden, waaronder de winkel op Vlieland. Daar is ook een Spar aanwezig waarin Plus een belang heeft.

Overdracht uiterlijk 22 september

De winkel op Vlieland wordt, na goedkeuring van de ACM, uiterlijk op 20 september 2022 als Poiesz filiaal voortgezet. Ondernemer Kapinga gaat verder op Terschelling. Op Terschelling zitten naast een Coop ook een Jumbo en een Spar.

Poiesz komt op 70 winkels

Met de overname komt Poiesz op zeventig winkels volgens de database Distrifood Dynamics. De winkel in Vlieland telt slechts 330 meter. Ondernemer Kapinga zei eerder tegen Distrifood: ‘We zijn hier nu twee jaar aan het ondernemen. Het is een mooi marktgebied met veel mogelijkheden. We hebben een hoop plannen en denken er onder meer over om uit te breiden, de winkel te vergroten.’

