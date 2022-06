Poiesz opnieuw nummer 1 regionale formule in GfK Zomerraport

Leendert van Eck en team tijdens prijsontvangst

Dat Poiesz voor de derde keer op rij het GfK Zomer-/Kerstrapport wint bij de regionale formules is volgens Norman Buysse van GfK bijzonder. ‘In december was het verschil met nummer 2 Nettorama 0,01-punt. Nettorama heeft als beste prijsformule de wind in de rug, maar Poiesz houdt het minimale verschil in stand en krijgt opnieuw het hoogste rapportcijfer. Dat komt omdat Nettorama bij winkelgemak en winkeluitstraling niet bij de beste vijf staat, terwijl Poiesz het daar wel heel goed doet.’ Vanmiddag wordt de landelijke winnaar bekend gemaakt.

Lagere cijfers dan in Kerstrapport

Over het algemeen vallen de rapportcijfers lager uit dan in het GfK Kerstrapport van afgelopen december. Bij de regionale ketens is de teruggang, van 7,68 naar 7,64 beperkter. ‘Mensen vinden boodschappen doen vanwege de hogere prijzen vermoedelijk minder leuk’, analyseert Buysse. ‘We brengen bij ieder rapport opnieuw in kaart hoe belangrijk klanten de verschillende aspecten vinden. Met kerst zagen we al dat het belang van prijs toenam en dat heeft doorgezet. Bij lage prijzen gaat het om een toename van bijna een vol punt in een jaar. Dat zien we niet vaak bij een aspectscore.’

Regionale formules

Dat Poiesz net als in december de eerste plaats zou vasthouden bij de regionale formules is volgens Buysse van GfK een beetje tegen de verwachting in. ‘In december won Poiesz met het rapportcijfer 7,94 en werd Nettorama met een waardering van 7,93 nummer 2. Net als de klanten van landelijke formules, vinden ook de klanten van de regionale ketens lage prijzen belangrijker. Dus het lag voor de hand dat Nettorama de eerste plaats zou overnemen. Maar dat is niet het geval, beide formules komen in lijn met het hele rapport iets lager uit en het verschil is nog altijd 0,01 punt in het voordeel van Poiesz.’

Minder glansrijk

Er zit wel minder glans aan die winst dan een halfjaar geleden. Toen kreeg de noordelijke formule nog op zes aspecten het hoogste rapportcijfer van alle formules. Daarvan is er nog maar één over. Alleen op winkelgemak blijft Poiesz de nummer 1. Dat wil niet zeggen dat het een slecht rapport is voor de winnaar, benadrukt Buysse. ‘Op één aspect na staat Poiesz op alle onderdelen van het rapport bij de beste drie. Lage prijzen is de uitzondering, maar daarin zijn ze toch nog de nummer 5. Daarmee is het een knap rapport.’

Bron: Distrifood