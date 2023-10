Poiesz is de beste in brood en vlees volgens het GFK vers rapport 2023

SNEEK- Poiesz Supermarkten is uitgeroepen tot Beste Supermarkt in brood én vlees! Eerder dit jaar werd het Sneker familiebedrijf al verkozen tot 'De beste supermarkt van Nederland’.

“Om ook deze twee titels achter onze naam te mogen schrijven voelt wederom als een fantastisch compliment. Als Noordelijk familiebedrijf voelen we ons verbonden met de regio. We vinden het belangrijk om te kijken naar wat het Noorden nodig heeft, nu én in de toekomst. Daar zijn we daar voor beloond zijn met het hoogste rapportcijfer op brood en vlees. Dat is in ons jubileumjaar een prachtig cadeau”, aldus de grootgrutter.