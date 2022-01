Poiesz doneert € 72.648,23 aan de Vakantiebank

De Vakantiebank donatie-actie

Stichting De Vakantiebank bezorgt gezinnen die door hun financiële situatie niet op vakantie kunnen alsnog een welverdiende vakantieweek. Als familiebedrijf voelt Poiesz zich betrokken bij het werk van De Vakantiebank. Met de donatie-actie heeft de klant geprofiteerd van voordeel en doneerde Poiesz van elke verkochte donatie-aanbieding 10 eurocent aan De Vakantiebank. Ook statiegeld kon via de gele knop op de emballage automaat gedoneerd worden. Uiteindelijk heeft de actie een geweldig bedrag van €72.648,23 euro opgebracht.

Noorderlingen op vakantie in het Noorden

Het is de tweede keer dat Poiesz De Vakantiebank ondersteunt. Van het bedrag dat in 2019 is ingezameld, kon De Vakantiebank in één keer hun groeiwensen waarmaken. Met het bedrag realiseerde ze volledig ingerichte safaritenten op camping RCN De Potten in Sneek. Ook met de donatie van dit jaar kan De Vakantiebank weer vele gezinnen uit het Noorden laten genieten van een leuke vakantie. Kijk voor meer informatie op www.devakantiebank.nl.