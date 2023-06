Poiesz doneert €68.942,15 aan de Voedselbanken in het Noorden

SNEEK- Poiesz Supermarkten B.V. doneert €68.942,15 aan de Voedselbanken in het Noorden. Richard Poiesz, commercieel manager: “We beseffen ons dat er veel mensen zijn die moeite hebben met rondkomen en dat elke dag voldoende eten hebben helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Door de Voedselbank te steunen willen we deze mensen helpen.”

Caroline van der Graaf, bestuurslid fondsenwerving Voedselbanken Nederland: ‘De inflatie, stijgende prijzen, een torenhoge energierekening: steeds meer mensen kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen en kloppen aan bij de Voedselbank. We zien een stijging van het aantal klanten en zijn daarom zeer blij met deze donatie!’

Wekelijks waren er speciale donatieaanbiedingen en van elk verkochte aanbieding doneerde Poiesz in samenwerking met leveranciers 10 cent aan de Voedselbank. Daarnaast konden klanten hun statiegeld doneren. Richard Poiesz: “We vinden het mooi om te zien dat we in samenwerking met leveranciers en klanten een steentje kunnen bijdragen en zo andere noorderlingen te helpen. Via deze weg wil ik hen dan ook bedanken voor hun bijdrage.”