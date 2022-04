Poiesz doneert € 64.881,48 aan het Nationaal Ouderenfonds

De donatie-actie voor het Nationaal Ouderenfonds

Het doel van de donatie-actie was duidelijk: ouderen in het Noorden helpen om eenzaamheid te voorkomen. Met de donatie-actie die plaatsvond tijdens de herfst heeft de klant geprofiteerd van voordeel en doneerde Poiesz van elk verkochte donatie-aanbieding 10 eurocent aan het Ouderenfonds. Ook het statiegeld kon in het najaar via de gele knop op de emballage automaat gedoneerd worden. Uiteindelijk heeft de actie een geweldig bedrag opgebracht: € 64.881,48.

Ouder worden doe je samen

Het totaalbedrag krijgt een goede bestemming: het hele jaar door brengt het Ouderenfonds ouderen in het Noorden met elkaar in contact. Zij ontmoeten nieuwe mensen tijdens een ritje met de BoodschappenPlusBus, genieten van een Paasconcert, maken vrienden bij de OldStars-sportclub in hun buurt of hebben digitaal contact door het gratis lesprogramma Welkom Online. Kijk voor meer informatie en activiteiten in de buurt op www.ouderenfonds.nl