Poiesz doneert € 50.653,15 aan Stichting Leergeld

SNEEK- Meedoen = meetellen! Dat wenst Poiesz alle kinderen in het Noorden toe. Dat zij hoe dan ook mee kunnen doen met sport en spel. Dankzij een prachtige opbrengst van de donatie-aanbiedingen kan Stichting Leergeld heel veel kinderen in het Noorden, die het thuis niet breed hebben, ondersteunen. Uit handen van Richard Poiesz kreeg Jeanette van Nieuwkerk het fantastische bedrag van € 50.653,15 uitgereikt.

De donatie-actie voor Stichting Leergeld

Het doel van de donatie-actie was: laat jongeren uit het Noorden meedoen! Want nu meedoen is later meetellen. Een missie waar Stichting Leergeld zich met een grote groep vrijwilligers voor inzet. Met de donatie-actie die begin dit jaar plaatsvond heeft de klant geprofiteerd van voordeel en doneerde Poiesz van elk verkochte donatie-aanbieding 10 eurocent aan Stichting Leergeld. Ook het statiegeld kon gedurende de actieperiode via de gele knop op de emballage automaat gedoneerd worden.

Stichting Leergeld ondersteunt jaarlijks meer dan 20.000 jongeren

Het totaalbedrag krijgt een goede bestemming: elk jaar steunt Stichting Leergeld meer dan 20.000 jongeren. Denk hierbij aan het betalen van buitenschoolse activiteiten, een fiets om mee naar school te kunnen, gymkleding of een mobiele telefoon voor middelbare scholieren. Maar ook wordt ondersteund in de kosten van sport, spel en muziekles.