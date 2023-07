Poiesz doneert €45.287,43 aan Stichting Leergeld

SNEEK- Het aantal aanvragen bij Stichting Leergeld stijgt explosief. Steeds meer Noorderlingen met een smalle beurs kloppen aan bij Stichting Leergeld voor een bijdrage voor hun kinderen. Jan Hoitema, marketing manager Poiesz Supermarkt: “Het is schrijnend om te zien dat het aantal kinderen dat dagelijks de gevolgen merkt van armoede toeneemt. Door deze donatie hopen we hen te kunnen helpen.”

Stichting Leergeld helpt kinderen uit gezinnen in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn, omdat er niet genoeg geld voor is. Jeanette van Nieuwkerk van voorzitter van Stichting Leergeld Groningen e.o.: “In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Deze donatie is dan ook erg welkom! Het geld gaan we onder meer inzetten voor zwemlessen, schoolspullen en contributies van sportclubs.”

Tijdens de actie waren er wekelijks speciale donatieaanbiedingen en van elk verkochte aanbieding doneerde Poiesz in samenwerking met leveranciers 10 cent aan Stichting Leergeld. Daarnaast konden klanten hun statiegeld doneren.