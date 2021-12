Poëziefilmspecial Nyk de Vries bij Omrop Fryslân

Een ervan is een kerstfilm die vorig jaar rond de kerstperiode werd opgenomen op Schiermonnikoog, met in de hoofdrollen Sytske Hoogterp en Henk Huizinga. De teksten van de poëziefilms zijn tevens onderdeel van ‘Asman’, de nieuwe bundel van Nyk de Vries die net is verschenen bij De Arbeiderspers. De special zal worden uitgezonden op zondag 26 december om 18.30 uur en wordt in de daarop volgende uren steeds herhaald.

Meer info over de poëziefilms is te vinden via: https://www.nykdev.nl/asman