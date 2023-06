Poëziebundel ‘Naar gelang het Noorden’ verschenen

SNEEK- Onder redactie van een aantal Friese literatuurkenners – recensenten, critici en wetenschappers – verschijnt deze week een kleine bloemlezing van het werk van tien Friese dichters die sinds jaar en dag in de Friese poëzie gevestigde namen zijn.

Het boekje is gemaakt op verzoek van ‘It Skriuwersbûn’ – de Friese schrijversvakbond. Het bevat korte bio- en bibliografieën van de dichters en geeft per dichter één of twee gedichten met toegevoegd een Nederlandse vertaling.

Het boekje richt zich in het bijzonder op de lezers van poëzie buiten Friesland. De samenstellers zijn van mening dat de Friese poëzie bredere aandacht verdient dan alleen in Friesland. De lezer krijgt een eerste indruk van het gevarieerde landschap van de hedendaagse Friese poëzie.

De uitgave van Naar gelang het Noorden is verzorgd door uitgeverij De Ryp in Workum. De redactiecommissie bestond uit Inge Heslinga, Goffe Jensma, Martsje de Jong, Doeke Sijens en Hylke Tromp.

Heslinga, Inge e.a., Naar gelang het Noorden. Tien Friese dichters in de 21ste eeuw (Workum: de Ryp, 2023) ISBN 978-90-832694-5-0