Poelenlandschap Aldegea-Idzegea-Sanfurd centraal op zaterdag 11 september

Puolletocht

De Puolletocht is een fiets en/of wandeltocht van zo’n 15 kilometer langs (historische) poelen rondom Oudega. Voor de Puolletocht is een app ontwikkeld met achtergrondinformatie over het gebied. Op negen verschillende locaties kunnen de deelnemers op de 11e september genieten van kunst en cultuur. Zo kunnen de deelnemers vogels spotten, muziek beluisteren van Saxemm, zang van Hoeba Hoeba, PITT, Janniek&Sanne, Jeugdkorps De Notenkrakers, een djembegroep en Rock & Bluesduo Lex Lobstein en Sabine Overtoom. Ook is er jongerentoneel en een geweldige dansvoorstelling door kinderen o.l.v. Hotske Jagersma. Deelnemers kunnen ook meelopen in de wandeling met historisch perspectief o.l.v. Harmen Akerboom, op Idzegea zijn kinderworkshops en in de boerderij van Sterke Haintje is poezie van o.a. Gryt Witbraad, Janna van der Meer en Sybrig Martens. Ook de voorleeskampioen Hidde de Haas leest hier voor. Op Sandfirden wordt het mooie poelenlandschap “live in progress” weergegeven door verschillende kunstenaars o.l.v. Gerrit Terpstra en is mooie viltkunst te bewonderen. Centrale start is op het evenemententerrein in Oudega tussen 13.00 en 14.00 uur. Wanneer deelnemers thuis de MeAr App met de Puolleroute downloaden is dit zeker aan te bevelen.

Boekwerk “Puollen en Marren rûnom Aldegea”

Plaatselijk historicus Harmen Akerboom schreef in opdracht van de lokale Kulturele Kommisje het boekwerk “Puollen en Marren rûnom Aldegea” wat op 11 september verkrijgbaar is bij het evenemententerrein. In een bijzonder leesbaar boek wordt de ontstaansgeschiedenis van dit mooie landschap op de grens van klein en veen omschreven en worden de poelen en plaatselijke straatnamen etymologisch verklaard. Het boekje bevat fraaie landschapsfoto’s van plaatselijk fotograaf Frank Plaum en is aangevuld met mooie interviews van bewerkers en bewoners van het landschap en een lijst van alle bloemennamen die in het poelengebied zijn waargenomen.

Aldegeaster Skilderijen

Rond 19.30 uur maakt het dorp zich klaar voor de hoofdact: De Aldegeater Skilderijen. Op de plaats waar normaalgesproken gezwommen wordt bij zomerse temperaturen verrijst een podium in het water om ruimte te bieden voor de muzikanten van Koperguod. Zij brengen de Schilderijententoonstelling van Moessorgski ten gehore wat echter voor deze gelegenheid wordt omlijst door een prachtige vertelling die al start bij de wandeling vanaf het dorpshuis. Bijzonder is dat de bezoekers de gehele voorstelling (deels als wandeling) via koptelefoons beluisteren om zo het stuk nog meer individueel te beleven. Voor het stuk is veel gesproken met bewoners over hun band met het landschap. Romke Gabe Draaijer schreef op basis hiervan het stuk dat zeker stof tot nadenken zal geven maar ook genoeg humor bevat, zo spelen vele dorpsgenoten met hun bijnaam een rol in het stuk. Vanuit het water zal Gisela Schadenberg de voordracht verzorgen. Een bijzonder werk, niet standaard, maar daar houden ze wel van in Oudega.

Voor meer informatie over de Puolletocht en de Aldegeaster Skilderijen verwijzen we naar onze social media, te volgen via @kulturele_kommisje_aldegea_ op instagram/facebook.